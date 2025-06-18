Пол Морис стал вторым самым возрастным тренером в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис выиграл свой второй Кубок Стэнли в возрасте 58 лет.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Морис стал вторым самым возрастным тренером в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли. Старше него был только Скотти Боумэн, который победил в плей-офф НХЛ с «Детройт Ред Уингз» в 1998 году в возрасте 64 лет.
Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36 2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13 3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31 4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26 5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55 5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18
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