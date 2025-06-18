Пол Морис стал вторым самым возрастным тренером в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис выиграл свой второй Кубок Стэнли в возрасте 58 лет.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Морис стал вторым самым возрастным тренером в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли. Старше него был только Скотти Боумэн, который победил в плей-офф НХЛ с «Детройт Ред Уингз» в 1998 году в возрасте 64 лет.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.