Кожевников: Бобровский – 70% «Флориды», а за последние два года – 90%

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли — 2025, отметив игру российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского.

«Флорида» – вообще красавцы, а Бобровский – великий вратарь. Думаю, Сергей и Василевский – лучшие российские вратари современности, творили чудеса. Бобровский – 70% «Флориды», а за последние два года – 90%», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры. Сергей стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

