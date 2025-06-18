Двукратный чемпион ОИ: по сумме чемпионских финалов Бобровский заслужил звание MVP

Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли — 2025 и заявил, что приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ должен был получить вратарь «пантер» Сергей Бобровский, а не нападающий Сэм Беннетт.

— Как оцените победу «Флориды»?

— Она абсолютно закономерна и заслуженна. Год назад «Эдмонтону» при 0-3 удалось зацепиться за ход финальной серии, где-то переломить её. На этот раз американский клуб не дал канадскому ни шанса. При счёте 2-2 в серии были одержаны две доминирующие победы. Всё по делу.

— Удивлены, что Бобровский не получил приз самого ценного игрока плей-офф?

— На мой взгляд, Сергей полностью заслужил этот трофей – своим лидерством и спокойствием. Можно даже сказать, по сумме двух чемпионских финалов, ведь и год назад Бобровский был рядом с призом самому ценному, но тогда его в качестве исключения отдали хоккеисту проигравшей команды – Макдэвиду, который даже не вышел его получать.

Беннетт – интересный форвард, проявил свои снайперские и лидерские качества, особенно в финале. Но в целом на плей-офф мой выбор – всё-таки Бобровский, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.