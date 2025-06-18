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Нападающий «Флориды» Вераге повторил достижение Сидни Кросби 2017 года

Нападающий «Флориды» Вераге повторил достижение Сидни Кросби 2017 года
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29-летний канадский нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге повторил достижение Сидни Кросби 2017 года. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, оба хоккеиста выиграли свои три Кубка Стэнли в возрасте 30 или менее лет.

Капитан «Питтсбург Пингвинз» выиграл три Кубка Стэнли с «пингвинами» в 2009, 2016, 2017 годах. На момент третьей победы в плей-офф НХЛ Сидни исполнилось 30 лет.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    
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