Нападающий «Флориды» Вераге повторил достижение Сидни Кросби 2017 года

29-летний канадский нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге повторил достижение Сидни Кросби 2017 года. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, оба хоккеиста выиграли свои три Кубка Стэнли в возрасте 30 или менее лет.

Капитан «Питтсбург Пингвинз» выиграл три Кубка Стэнли с «пингвинами» в 2009, 2016, 2017 годах. На момент третьей победы в плей-офф НХЛ Сидни исполнилось 30 лет.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.