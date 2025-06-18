ИИХФ вновь опубликовала поздравительное фото для «Флориды», но уже с российским вратарём

Международная федерация хоккея (ИИХФ) повторно опубликовала пост в социальной сети Х с поздравительным фото для «Флориды Пантерз», на котором в этот раз разместила российского вратаря в форме «Красная машина». Ранее ИИХФ сначала выложила пост без российских хоккеистов «Флориды», затем удалила его.

Фото: ИИХФ

Напомним, чемионами в составе «пантер» стали два российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. «Флорида» одержала победу в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

Отметим, что при этом в ИИХФ дважды подряд не отобразили на поздравительной картинке чешских хоккеистов «Флориды» — вратаря Витека Ванечека и форварда Томаша Носека. Однако отметили немца Нико Штурма и латвийца Увиса Балинскиса, у которых было меньшее игровое время, чем у Носека.

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.