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«Спартак» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским

«Спартак» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским
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ХК «Спартак» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским. Как сообщает пресс-служба красно-белых, новое соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Для 35-летнего защитника минувший сезон стал самым результативным за 17 лет в КХЛ – 29 (6+23) очков за 71 игру. Плей-офф капитан «Спартака» из-за травмы завершал на тренерском мостике московского клуба.

Вишневский является рекордсменом «Спартака» по встречам в КХЛ (472) и очкам среди защитников (141). Всего в Континентальной хоккейной лиге опытный защитник провёл 823 матча, в которых набрал 225 (59+166) очков с показателем полезности «+43».

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