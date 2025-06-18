Новокузнецкий «Металлург» поздравил воспитанника Бобровского с завоеванием Кубка Стэнли

Новокузнецкий «Металлург» поздравил голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с завоеванием второго Кубка Стэнли. Вратарь является воспитанником новокузнецкого клуба, в котором он начинал свою хоккейную карьеру и выступал за местные клубы МХЛ и КХЛ.

«Поздравляем воспитанника «Металлурга» вратаря Сергея Бобровского с завоеванием Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

36-летний Сергей Бобровский год назад в сезоне-2023/2024 также стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды», завоевав первое в своей карьере чемпионство в НХЛ. В текущем сезоне российский вратарь и его одноклубник защитник Дмитрий Куликов сделали это во второй раз подряд.