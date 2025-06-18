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Обладатель «Конн Смайт Трофи» Беннетт заявил, что Бобровский заслужил звание MVP плей‑офф

Обладатель «Конн Смайт Трофи» Беннетт заявил, что Бобровский заслужил звание MVP плей‑офф
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт заявил, что звание самого ценного игрока плей‑офф Национальной хоккейной лиги заслужил российский голкипер Сергей Бобровский. Россиянин занял третье место в голосовании за «Конн Смайт Трофи», а его обладателем стал Беннетт.

«Я никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремлённого вратаря. Это потрясающе. Именно поэтому он — самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым хоккеистом. На нём всё держится. Он придаёт нам уверенности. Это уникальный игрок», — цитирует Беннетта SportsCenter.

В плей-офф Бобровский одержал 16 побед в 23 матчах с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.2, а также оформил три «сухаря».

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Сергей Бобровский занял третье место в голосовании за «Конн Смайт Трофи»
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