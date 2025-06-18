Обладатель «Конн Смайт Трофи» Беннетт заявил, что Бобровский заслужил звание MVP плей‑офф

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт заявил, что звание самого ценного игрока плей‑офф Национальной хоккейной лиги заслужил российский голкипер Сергей Бобровский. Россиянин занял третье место в голосовании за «Конн Смайт Трофи», а его обладателем стал Беннетт.

«Я никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремлённого вратаря. Это потрясающе. Именно поэтому он — самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым хоккеистом. На нём всё держится. Он придаёт нам уверенности. Это уникальный игрок», — цитирует Беннетта SportsCenter.

В плей-офф Бобровский одержал 16 побед в 23 матчах с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.2, а также оформил три «сухаря».