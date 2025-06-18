«Рейнджерс» подписали новый контракт с нападающим Мэттом Ремпе

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с тафгаем Мэттом Ремпе. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение на $ 1,95 млн рассчитано сроком на два года с кэпхитом $ 975 тыс.

22-летний нападающий мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля. В этом сезоне он набрал восемь очков, забив три гола и отдав пять результативных передач в 42 играх и лидировал в «Рейнджерс» по количеству штрафных минут (67).

Ремпе был выбран «Рейнджерс» в шестом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 165-м номером. Форвард набрал 10 (4+6) очков в 59 встречах регулярного сезона и забил один гол в 11 матчах Кубка Стэнли.