Мэттью Ткачук высказался об истекающих контрактах партнёров по «Флориде»

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о возможных продлениях контрактов с будущими неограниченно свободными агентами Брэдом Маршаном, Аароном Экбладом и Сэмом Беннеттом. Ранее генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито заявил, что планирует переподписать контракты со всеми тремя хоккеистами.

«Это музыка для моих ушей. Билли, вероятно, не может меня терпеть, потому что я тот парень, который говорит этим ребятам, что они должны зарабатывать как можно больше, неважно, здесь, в этом клубе, или где-то ещё. Так что я так рад за этих парней. Надеюсь, что я также останусь здесь ещё на много-много лет. Очевидно, я бы хотел, чтобы они остались, но, надеюсь, что, какое бы решение они ни приняли, они будут им довольны», — цитирует Ткачука TSN.