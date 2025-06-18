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«Мы бились головой о стену». Макдэвид — о причинах поражения в финале от «Флориды»

«Мы бились головой о стену». Макдэвид — о причинах поражения в финале от «Флориды»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после поражения в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:5, 2-4) заявил, что стало ключевым во втором подряд проигранном финале.

«Мы снова и снова пытались сделать одно и то же, просто бились головой о стену», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Напомним, «нефтяники» второй год подряд оступились в главной серии сезона НХЛ. Это первый случай за 47 лет, когда команда уступила в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон Брюинз» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику – «Монреаль Канадиенс».

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