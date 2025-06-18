«Чайка» огласила тренерский штаб на предстоящий сезон

Тренерский штаб молодёжной команды «Чайка» в новом хоккейном сезоне возглавит Алексей Томилов, сообщает пресс-служба клуба. Ассистентами станут Михаил Тюляпкин и Александр Фролов. Работу с вратарями продолжит Аркадий Марьин. За физическую форму будет отвечать Сергей Вихарев, а видеооператором станет Алексей Клюев.

«Клуб продолжает реализацию принципа роста тренеров, добившихся спортивных результатов внутри системы, демонстрирующих преданность бренду «Торпедо». Вслед за назначением главных тренеров в командах КХЛ и ВХЛ управление в команде МХЛ получает Алексей Томилов — человек, посвятивший всю свою профессиональную карьеру нижегородскому хоккею, много лет отработавший в хоккейной школе «Торпедо».

Для Алексея Павловича возможность возглавить «Чайку» — это не только большая честь, но и ещё огромная ответственность перед регионом, клубом, воспитанниками, болельщиками и всей нашей хоккейной семьёй», — цитирует генерального менеджера «Торпедо» Евгения Забугу пресс-служба клуба.

Наставник «Чайки» является воспитанником нижегородского «Торпедо» и всю свою игровую и тренерскую карьеру посвятил командам региона. На протяжении 15 сезонов выступал за клубы Нижегородской области, в том числе за основной состав «Торпедо» на самом высоком уровне.