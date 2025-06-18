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Сформирован тренерский штаб «Красной Армии» на сезон-2025/2026

Сформирован тренерский штаб «Красной Армии» на сезон-2025/2026
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Сформирован тренерский штаб ХК «Красная Армия» на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

Команду возглавил Сергей Голубович, который в минувшем сезоне руководил саратовским «Кристаллом» во Всероссийской хоккейной лиге. Ранее он работал в системе сборных России с молодёжной и юниорской командами.

В качестве старшего тренера работу с «Красной Армией» продолжит Дмитрий Быков. Тренером команды назначен Роман Сасин, который в прошлом сезоне работал в «Кристалле» в качестве видеотренера, а ранее входил в тренерский штаб женской команды «7.62».

Тренером вратарей назначен Юрий Петров. Ранее он занимал аналогичные должности в молодёжной команде «Динамо», а также командах ВХЛ АКМ и «Рязань». Тренером по физической подготовке продолжит работать Георгий Кошель.

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