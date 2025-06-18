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Болельщики «Флориды» забросали кепками газон дома Райнхарта в честь его покера в финале КС

Болельщики «Флориды» забросали кепками газон дома Райнхарта в честь его покера в финале КС
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Болельщики «Флориды Пантерз» забросали кепками газон у дома нападающего Сэма Райнхарта в честь его покера в шестом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). Две шайбы форвард забросил в пустые ворота в концовке встречи.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Фото: B/R Open Ice

Лучшим снайпером финальной серии плей-офф НХЛ стал нападающий «пантер» Сэм Райнхарт, оформивший покер в последнем матче сезона. Всего на счету канадского форварда стало семь голов в шести встречах серии с «Ойлерз», благодаря чему Райнхарт сегодня, 18 июня, установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ.

За всю историю НХЛ рекорд по голам в финальной серии принадлежит сразу троим хоккеистам: в 1918 году Циклон Тэйлор забросил девять шайб, год спустя столько же голов забил Фрэнк Фойстон, а в 1922-м к ним присоединился Бейб Дай.

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