Болельщики «Флориды» забросали кепками газон дома Райнхарта в честь его покера в финале КС

Болельщики «Флориды Пантерз» забросали кепками газон у дома нападающего Сэма Райнхарта в честь его покера в шестом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). Две шайбы форвард забросил в пустые ворота в концовке встречи.

Фото: B/R Open Ice

Лучшим снайпером финальной серии плей-офф НХЛ стал нападающий «пантер» Сэм Райнхарт, оформивший покер в последнем матче сезона. Всего на счету канадского форварда стало семь голов в шести встречах серии с «Ойлерз», благодаря чему Райнхарт сегодня, 18 июня, установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ.

За всю историю НХЛ рекорд по голам в финальной серии принадлежит сразу троим хоккеистам: в 1918 году Циклон Тэйлор забросил девять шайб, год спустя столько же голов забил Фрэнк Фойстон, а в 1922-м к ним присоединился Бейб Дай.