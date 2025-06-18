Босс НХЛ отреагировал на решение вручить «Конн Смайт» не Сергею Бобровскому

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал решение вручить «Конн Смайт» нападающему «Флориды Пантерз» Сэму Беннету, а не российскому голкиперу Сергею Бобровскому. Россиянин занял третье место по итогам голосования. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

— На ваш взгляд, заслуживал ли Сергей Бобровский выиграть «Конн Смайт Трофи»? Или Сэм Беннетт — законный обладатель приза?

— Оба были очень достойны выиграть награду. Она могла достаться и Бобу, и Сэму, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.