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Босс НХЛ отреагировал на решение вручить «Конн Смайт» не Сергею Бобровскому

Босс НХЛ отреагировал на решение вручить «Конн Смайт» не Сергею Бобровскому
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал решение вручить «Конн Смайт» нападающему «Флориды Пантерз» Сэму Беннету, а не российскому голкиперу Сергею Бобровскому. Россиянин занял третье место по итогам голосования. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

— На ваш взгляд, заслуживал ли Сергей Бобровский выиграть «Конн Смайт Трофи»? Или Сэм Беннетт — законный обладатель приза?
— Оба были очень достойны выиграть награду. Она могла достаться и Бобу, и Сэму, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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