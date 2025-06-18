Босс НХЛ ответил на вопрос, можно ли теперь считать «Флориду» командой-династией

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, можно ли теперь считать «Флориду Пантерз» командой-династией. «Пантеры» приняли участие в последних трёх финалах Кубка Стэнли и завоевали два трофея подряд.

— После трёх финалов подряд и двух Кубков Стэнли можете ли вы назвать «Флориду» командой-династией? Или «пантерам» нужно сначала выиграть третий кубок?

— «Династия» — это, возможно, слишком громко сказано, но «Флорида», безусловно, на грани исторического достижения, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В финальной серии плей-офф нынешнего сезона НХЛ «Флорида» побила рекорд североамериканской лиги по времени лидирования в счёте в финале. Команда из США вела в счёте с «Эдмонтон Ойлерз» на протяжении 255 минут и 49 секунд, что отныне является новым рекордом для финальных серий Кубка Стэнли.