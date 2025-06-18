«Флорида» объявила дату и время проведения чемпионского парада

«Флорида Пантерз» объявила, что проведут чемпионский парад в воскресенье, 22 июня, в 12:00 по местному времени в Форт-Лодердейле. Праздничный парад пройдёт по маршруту A1A, который начнётся на улице Риомар и завершится к северу от Пляжного парка Форт-Лодердейл, где состоится официальное мероприятие на сцене.

Примечательно, что сегодня «Пантерз» установили уникальное чемпионское достижение в XXI веке в НХЛ. Американская организация стала первой франшизой в этом 100-летии, которой удалось выиграть первое и второе чемпионство в клубной истории в течение двух подряд лет.

До «Флориды» подобным достижением (никогда не было титула, а следом два подряд) отмечались «Оттава Сенаторз» (1920-1921), «Детройт Ред Уингз» (1936-1937), «Филадельфия Флайерз» (1974-1975), «Эдмонтон» (1984-1985) и «Питтсбург Пингвинз» (1991-1992).