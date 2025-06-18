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Защитник «Флориды» Шмидт выпил пива с болельщиками, празднуя чемпионство

Защитник «Флориды» Шмидт выпил пива с болельщиками, празднуя чемпионство
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Защитник «Флориды Пантерз» Нейт Шмидт выпил пива с болельщиками, празднуя чемпионство. На видео хоккеист вцепился зубами в банку с пивом и отпил из неё.

Болельщики вокруг скандировали: «Первый Кубок Стэнли!». 33-летний Шмидт впервые стал чемпионом НХЛ, пополнив состав «Флориды» перед стартом сезона-2024/2025 в качестве свободного агента.

Примечательно, что сегодня, 18 июня, «Пантерз» установили уникальное чемпионское достижение в XXI веке в НХЛ. Американская организация стала первой франшизой в этом 100-летии, которой удалось взять первое и второе чемпионство в клубной истории в течение двух лет подряд.

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