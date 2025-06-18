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«Невероятно быть частью этой команды». Маршан — об эмоциях от чемпионства с «Флоридой»

«Невероятно быть частью этой команды». Маршан — об эмоциях от чемпионства с «Флоридой»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился эмоциями от завоевания второго Кубка Стэнли в карьере. 37-летний форвард пополнил состав «Флориды» в дедлайн сезона-2024/2025, перейдя из «Бостон Брюинз», где провёл до этого всю карьеру в НХЛ.

«Это невероятно. Это чувство, которое вы не можете описать. Видеть семью и всех там наверху, и всех, кто поддерживал меня и помог мне добраться до этого момента. Не передать словами, как это здорово, у нас была невероятная команда. Вы знаете, многие списали нас со счетов с самого начала плей-офф. Они говорили, что мы проиграем в каждом раунде. Мы были заряженными и знали, что у нас особенная команда. Невероятно быть частью этой команды», — цитирует Маршана Sportscenter.

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