Журналист The Athletic назвал Бобровского достойным для включения в Зал славы хоккея

Журналист The Athletic Скотт Уилер задался вопросом, заслужил ли своей карьерой российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский попадания в Зал славы хоккея.

«Достоин ли Бобровский Зала славы? Он выиграл два Кубка Стэнли, две «Везины». Его процент отражённых бросков в карьере — 91,4. Золото чемпионата мира среди мужчин и награда лучшему вратарю ЧМ. Стабильные 55-65 матчей в старте за сезон в эпоху, когда таких парней становится всё меньше и меньше. Входит в десятку лучших по победам за всю историю НХЛ. Собирается превзойти отметку в 800 сыгранных матчей. Может, я сам ответил на этот вопрос?» — написал журналист в соцсети.