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Журналист НХЛ назвал обмен Сергея Бобровского из «Филадельфии» худшим в истории клуба

Журналист НХЛ назвал обмен Сергея Бобровского из «Филадельфии» худшим в истории клуба
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Журналист НХЛ Джейми Баскоу назвал обмен вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского худшим в истории «Филадельфии Флайерз».

«Бывший «лётчик» Сергей Бобровский выиграл свой второй Кубок Стэнли. Также он дважды брал «Везину Трофи». Я думаю, «Флайерз» нужно вернуться назад во времени и не обменивать его. Обмен Боба был худшим в истории клуба. Поздравляю, Боб, наслаждайся победой», — написал журналист в соцсети.

Российский голкипер 22 июня 2012 года был обменян из «Филадельфии» в «Коламбус Блю Джекетс» на выбор во втором раунде драфта 2012 года, выбор в четвёртом раунде драфта 2012 года и выбор в четвёртом раунде драфта 2013 года.

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