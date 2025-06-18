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Роман Ротенберг: с детства всегда болел за СКА и отдал всё, что мог, ради клуба

Роман Ротенберг: с детства всегда болел за СКА и отдал всё, что мог, ради клуба
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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что отдал всё, что мог, ради петербургского клуба. Напомним, ранее Ротенберг покинул пост главного тренера СКА и заявил, что в следующем сезоне сосредоточится на работе с детьми.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые меня поддерживают. 14 лет я отработал в Санкт-Петербурге, в СКА, с детства всегда болел за СКА. Отдал всё, что мог, ради клуба. До слёз, когда детишки подходят, и все с таким уважением, поэтому низкий поклон всем болельщикам в Санкт-Петербурге», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее Ротенберг участвовал в Кубке Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме в составе команды «Бизнес» и стал лучшим бомбардиром турнира.

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