Барков рано утром разбудил своих соседей, чтобы отпраздновать с ними победу в Кубке Стэнли

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал историю о капитане Александре Баркове, который разбудил своих соседей в пять утра, чтобы отпраздновать с ним победу в Кубке Стэнли.

«Я услышал замечательную историю об Александре Баркове. Сегодня в пять утра он пришёл домой, чтобы переодеться и продолжить празднование. Затем он стал ходить по своему району, стуча в двери каждого соседа с Кубком Стэнли», — цитирует Зито ESPN.

Барков установил рекорд для европейских капитанов клубов НХЛ. 29-летний финский нападающий стал первым, кто дважды поднимал над головой Кубок Стэнли в ранге капитана не из Северной Америки. В решающей серии сезона «Флорида» второй год подряд обыграла «Эдмонтон Ойлерз».