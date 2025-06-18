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Барков рано утром разбудил своих соседей, чтобы отпраздновать с ними победу в Кубке Стэнли

Барков рано утром разбудил своих соседей, чтобы отпраздновать с ними победу в Кубке Стэнли
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал историю о капитане Александре Баркове, который разбудил своих соседей в пять утра, чтобы отпраздновать с ним победу в Кубке Стэнли.

«Я услышал замечательную историю об Александре Баркове. Сегодня в пять утра он пришёл домой, чтобы переодеться и продолжить празднование. Затем он стал ходить по своему району, стуча в двери каждого соседа с Кубком Стэнли», — цитирует Зито ESPN.

Барков установил рекорд для европейских капитанов клубов НХЛ. 29-летний финский нападающий стал первым, кто дважды поднимал над головой Кубок Стэнли в ранге капитана не из Северной Америки. В решающей серии сезона «Флорида» второй год подряд обыграла «Эдмонтон Ойлерз».

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