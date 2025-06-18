Александр Овечкин показал, как в отпуске занимается парасейлингом с сыном

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в отпуске показал, как занимается парасейлингом со своим шестилетним сыном Сергеем.

«Смелость прививается с детства!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала команды Александра Овечкина.

Права на видео принадлежат официальному телеграм-каналу команды Александра Овечкина.

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Столичный клуб уступил «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф в серии из пяти матчей. На счету россиянина пять голов и одна результативная передача в 10 встречах Кубка Стэнли.