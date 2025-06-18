«Не так, как мы хотели». Пресс-служба «Эдмонтона» о завершении сезона поражением в финале

Пресс-служба «Эдмонтон Ойлерз» на своей официальной странице в социальной сети Х опубликовала пост с благодарностью болельщикам за поддержку в прошедшем сезоне. «Нефтяники» в финале Кубка Стэнли уступили «Флориде Пантерз» в серии из шести матчей.

«Сезон завершился не так, как мы хотели, но нам так повезло разделить это путешествие с величайшими фанатами в НХЛ. Спасибо, Oil Country», — говорится в сообщении официального аккаунта клуба в соцсети.

Это первый случай за 47 лет, когда команда уступила в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон Брюинз» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику – «Монреаль Канадиенс».