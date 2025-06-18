Бывший защитник КХЛ Олег Евенко стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в качестве скаута

Бывший защитник «Спартака», «Трактора» и минского «Динамо» Олег Евенко, который занимает должность директора европейского скаутинга «Флориды Пантерз», второй сезон подряд стал обладателем Кубка Стэнли. 34-летний Евенко работает в штабе «пантер» с 2022 года

Фото: личный архив Евенко

Всего в КХЛ на счету Евенко 162 встречи, в которых он набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. В первую очередь защитник был известен своим жёстким стилем игры и несколькими яркими драками с сильными оппонентами. За карьеру в КХЛ двухметровый защитник набрал 257 штрафных минут.

Евенко имеет опыт выступления в АХЛ, где он провёл 130 матчей и набрал 13 (1+12) очков. Во второй по силе лиге Северной Америки белорус отметился 335 минутами штрафного времени.