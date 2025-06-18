«Неспортивная составляющая». Плющев — о неполучении Бобровским награды MVP плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что неспортивные факторы могли повлиять на решение не присуждать российскому голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому звание MVP плей-офф НХЛ. Обладателем награды «Конн Смайт Трофи» стал канадский форвард «пантер» Сэм Беннетт.

«Довольно странно. Команда победила в Кубке Стэнли, а вратарь не является MVP. Поэтому здесь другие факторы, не спортивные, явно влияют. Вратарь — это всегда полкоманды. Если команда выигрывает второй сезон подряд, то по крайней мере вклад вратаря в победу своей команды достаточно значимый.

Давно уже идут политические игры. Как раз американский журналист (Такер Карлсон. — Прим. «Чемпионата»), который брал интервью у Владимира Путина, сказал, что «вы русские, поэтому к вам так и относятся». Наверное, так и есть. Поэтому здесь неспортивная составляющая», — цитирует Плющева «РБК Спорт».