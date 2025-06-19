Босс НХЛ ответил на вопрос, будет ли у Макдэвида ещё один шанс выиграть Кубок Стэнли

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, будет ли у капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида ещё один шанс выиграть Кубок Стэнли. Канадский нападающий второй сезон подряд уступает «Флориде Пантерз» в финальной серии.

— На ваш взгляд, будет ли у Коннора Макдэвида ещё один шанс выиграть Кубок Стэнли? Два поражения подряд, должно быть, стали для него трагедией.

— У него ещё много лет карьеры впереди. Я буду удивлён, если у Коннора не будет больше возможностей выиграть Кубок Стэнли, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «нефтяники» второй год подряд оступились в главной серии сезона НХЛ. Это первый случай за 47 лет, когда команда уступила в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд.