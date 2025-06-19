Нападающий Ник Бонино завершил карьеру и войдёт в тренерский штаб «Питтсбурга»

37-летний нападающий Ник Бонино завершил карьеру и в скором времени войдёт в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз», сообщает DK Pittsburhg Sports. Ранее клуб возглавил Дэн Мьюз.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Бонино сыграл 868 матчей, в которых набрал 358 очков — забросил 159 шайб и отдал 199 результативных передач. Свой последний сезон в лиге нападающий провёл в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». В сезоне-2023/2024 Бонино за 45 встреч забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

В сезоне-2024/2025 форвард выступал за «Олимпию» из Любляны. Бонино дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017).