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Уэйн Гретцки раскритиковал «Эдмонтон» после поражения в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»

Уэйн Гретцки раскритиковал «Эдмонтон» после поражения в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки раскритиковал «Эдмонтон Ойлерз» за ситуацию с голкиперами в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». По ходу серии «Эдмонтон» несколько раз менял стартовых вратарей.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

«Это наш голкипер или нет? Им нужно определиться с этим. Нельзя выходить на пятый матч финала Кубка Стэнли и менять вратарей. Такое случается крайне редко», — приводит слова Гретцки Yardbarker.

«Флорида» одолела «Эдмонтон» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2 и второй год подряд выиграла трофей.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» — первый клуб НХЛ за 47 лет, дважды подряд уступивший в финале Кубка Стэнли.

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