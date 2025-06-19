Уэйн Гретцки раскритиковал «Эдмонтон» после поражения в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки раскритиковал «Эдмонтон Ойлерз» за ситуацию с голкиперами в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». По ходу серии «Эдмонтон» несколько раз менял стартовых вратарей.

«Это наш голкипер или нет? Им нужно определиться с этим. Нельзя выходить на пятый матч финала Кубка Стэнли и менять вратарей. Такое случается крайне редко», — приводит слова Гретцки Yardbarker.

«Флорида» одолела «Эдмонтон» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2 и второй год подряд выиграла трофей.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» — первый клуб НХЛ за 47 лет, дважды подряд уступивший в финале Кубка Стэнли.