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«Нью-Джерси» и «Нэшвилл» совершили обмен с участием бывшего одноклубника Бобровского

«Нью-Джерси» и «Нэшвилл» совершили обмен с участием бывшего одноклубника Бобровского
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Хоккейные клубы «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз» совершили взаимовыгодный обмен, при котором 34-летний финский нападающий «дьяволов» Эрик Хаула перейдёт в стан «Предаторз», а в обратном направлении отправится 22-летний канадский защитник, проспект «хищников» Джереми Гензель. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Кроме того, «Нью-Джерси» за эту сделку получил выбор в четвёртом раунде, под общим 99-м номером на драфте-2025.

Отметим, Хаула выступает в НХЛ с 2014 года. За это время он играл за «Миннесоту Уайлд», «Вегас Голден Найтс», «Каролину Харрикейнз», «Бостон Брюинз», а также в 2020 году выступал в одной команде с российским вратарём Сергеем Бобровским в составе «Флориды Пантерз». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 759 матчей, набрав 337 (153+184) очков.

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