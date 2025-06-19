«Никому нет дела». Драйзайтль — о поражении «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о поражении команды в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

«Суть в том, что мы не победили. Никому нет дела. Правда, никому. Мы не выиграли, значит, попробуем снова в следующем году», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

«Флорида» одолела «Эдмонтон» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2 и второй год подряд выиграла трофей. «Флорида» побила рекорд североамериканской лиги по времени лидирования в счёте в финале. Команда из США вела в счёте на протяжении 255 минут и 49 секунд.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» — первый клуб НХЛ за 47 лет, дважды подряд уступивший в финале Кубка Стэнли.