«Никому нет дела». Драйзайтль — о поражении «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о поражении команды в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36 2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13 3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31 4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26 5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55 5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18
«Суть в том, что мы не победили. Никому нет дела. Правда, никому. Мы не выиграли, значит, попробуем снова в следующем году», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
«Флорида» одолела «Эдмонтон» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2 и второй год подряд выиграла трофей. «Флорида» побила рекорд североамериканской лиги по времени лидирования в счёте в финале. Команда из США вела в счёте на протяжении 255 минут и 49 секунд.
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» — первый клуб НХЛ за 47 лет, дважды подряд уступивший в финале Кубка Стэнли.
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