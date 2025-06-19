Роман Ротенберг отреагировал на участие в турнире ПМЭФ, где он стал лучшим бомбардиром

Бывший тренер СКА Роман Ротенберг, ставший лучшим бомбардиром хоккейного турнира Фонбет Кубка Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выложил пост в своём телеграм-канале, поделившись эмоциями от участия в соревнованиях.

«Позади яркий хоккейный турнир на «Кубок Росконгресса» в рамках ПМЭФ! Спасибо всем командам за настоящий праздник спорта и классный, боевой хоккей! Было приятно видеть, с каким настроем, азартом и уважением друг к другу выходили на лёд команды.

Хочу выразить благодарность организаторам за высокий уровень проведения — всё было сделано на отлично! Для меня большая честь получить награду «Лучший бомбардир», но это командная заслуга, поэтому хочу сказать спасибо всем партнёрам.

Также хочу отдельно отметить вклад девушек-вратарей в обеих командах — Валерии Таракановой и Алёны Ашиной, сыгравших в финале, и пожелать им новых успехов в грядущем сезоне ЖХЛ. Их уверенная и вдохновляющая игра стала настоящим украшением турнира и ещё раз показала, что в хоккее главное — характер, мастерство и самоотдача. Двигаемся дальше. Хоккей объединяет», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Позже Роман опубликовал ещё один пост с обращением к участникам данного турнира, написав: «Настоящий хоккей, командный дух и незабываемые эмоции на льду. Благодарен всем участникам турнира «Кубок Росконгресса» — это было мощно. Спорт — объединяет, а вместе мы делаем наш хоккей сильнее!»

Напомним, Ротенберг играл за команду «Бизнес». В финале турнира они уступили команде «Политика», которую тренировал Вячеслав Фетисов. Встреча завершилась со счётом 2:3.

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