«Это душераздирающе». Тренер «Эдмонтона» — о поражении в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал поражение команды в финале Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«В этом нет никакого утешения. Это по-прежнему душераздирающе, сейчас с этим очень трудно справиться. Даже несмотря на то, что, возможно, мы считались андердогами в сериях с «Лос-Анджелесом», «Вегасом» и «Далласом» — сейчас больно, и, думаю, это чувство не скоро отпустит», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

«Флорида» одолела «Эдмонтон» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2 и второй год подряд выиграла трофей.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» — первый клуб НХЛ за 47 лет, дважды подряд уступивший в финале Кубка Стэнли.