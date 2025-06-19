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«Это душераздирающе». Тренер «Эдмонтона» — о поражении в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»

«Это душераздирающе». Тренер «Эдмонтона» — о поражении в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал поражение команды в финале Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

«В этом нет никакого утешения. Это по-прежнему душераздирающе, сейчас с этим очень трудно справиться. Даже несмотря на то, что, возможно, мы считались андердогами в сериях с «Лос-Анджелесом», «Вегасом» и «Далласом» — сейчас больно, и, думаю, это чувство не скоро отпустит», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

«Флорида» одолела «Эдмонтон» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2 и второй год подряд выиграла трофей.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» — первый клуб НХЛ за 47 лет, дважды подряд уступивший в финале Кубка Стэнли.

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