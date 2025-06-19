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Уэйн Гретцки восхитился поступком игроков «Флориды» при вручении Кубка Стэнли

Уэйн Гретцки восхитился поступком игроков «Флориды» при вручении Кубка Стэнли
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки оценил поступок игроков «Флориды» после победы в финале Кубка Стэнли. Когда пришло время поднять Кубок Стэнли, игроки «Флориды», которые уже выигрывали трофей, уступили это право тем, кто сделал это впервые.

«Это просто показывает, насколько уникален этот хоккейный клуб — они передали Кубок каждому, кто выигрывал его впервые. Я был уверен, что Маршан получит его первым, но команда пошла совершенно в другую сторону и дала возможность поднять Кубок Стэнли тем, кто ещё никогда его не выигрывал. Это говорит о настоящей уникальности этой команды», — приводит слова Гретцки Sports Illustrated.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-2.

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