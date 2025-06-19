Нападающий Нестеренко заключил новый контракт с «Анахаймом»

23-летний российский форвард Никита Нестеренко подписал новый односторонний контракт с «Анахайм Дакс», сообщает пресс-служба НХЛ.

Срок действия нового соглашения рассчитан на два года. Как сообщает журналист Эрик Стивенс в социальной сети X, зарплата Нестеренко составит $ 787,5 тыс. за сезон.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Никита Нестеренко набрал шесть очков (4+2) в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также на его счету 34 очка (13+21) в 50 матчах АХЛ за фарм-клуб «Анахайма» «Сан‑Диего Галлз».

«Дакс» набрали в 82 матчах регулярного чемпионата прошедшего сезона 80 очков, заняли 12-е место в Западной конференции и не попали в плей-офф.

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