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Обладатель Кубка Харламова форвард Косолапов подписал контракт с «Торпедо»

Обладатель Кубка Харламова форвард Косолапов подписал контракт с «Торпедо»
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Обладатель Кубка Харламова нападающий Антон Косолапов подписал двусторонний контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Контракт рассчитан сроком на один сезон.

23-летний праворукий форвард является уроженцем Кирова. В 2021 году вместе с МХК «Динамо» завоевал Кубок Харламова. Сезоном позже стал лучшим снайпером своей команды, заработав 57 (29+26) очков. Вскоре дебютировал на взрослом уровне. В составе всё тех же столичных динамовцев выходил на лёд в матчах КХЛ, а в стане их одноклубников из Санкт-Петербурга дважды становился одним из лучших бомбардиров, зарабатывая не менее 30 очков за сезон.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

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