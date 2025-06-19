Маршан стал 4-м в истории НХЛ по очкам в плей-офф среди игроков, обменянных на дедлайне

37-летний нападающий Брэд Маршан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз». Незадолго до крайнего срок обменов форвард перешёл из «Бостона» в обмен на пик в первом раунде драфта НХЛ 2027 года.

Маршан набрал 20 (10+10) очков в прошедшем плей-офф — это четвёртый показатель среди всех хоккеистов НХЛ, которых обменивали на дедлайне.

Первое место у Мариана Госсы — 26 очков («Питтсбург Пингвинз», плей-офф 2008 года), второе — у Микко Рантанена — 22 очка («Даллас Старз», 2025) и Мариана Габорика («Лос-Анджелес Кингз», 2014). Отметим, что из этой тройки Кубок Стэнли выиграл только Габорик.