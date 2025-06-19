Трёхкратный олимпийский чемпион: стиль игры Никитина ЦСКА не совсем подходит

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов заявил, что хоккей, который проповедует главный тренер Игорь Никитин, не подходит ЦСКА. Специалист подписал с армейским клубом пятилетний контракт после победы в Кубке Гагарина с «Локомотивом».

«У ЦСКА большие традиции — в том числе игровые, наряду со «Спартаком» в советские времена это была самая зрелищная команда. Да и в последние годы при Фёдорове и Воробьёве она старалась играть разнообразно. Моё мнение — рельсовый хоккей Никитина отлично подходит для, скажем так, фаворитов второго эшелона. «Локомотив» — отличный пример. А ЦСКА, «Динамо» и тем более сборной России такой стиль не совсем подходит. Думаю, что руководство ЦСКА захочет увидеть всё-таки более интересный хоккей», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.