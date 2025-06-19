«Нэшвилл» выступил с официальным заявлением относительно болезни капитана Йози

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Троц выступил с официальным заявлением относительно болезни капитана команды Романа Йози. У защитника обнаружен синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS) — состояния, при котором переход из положения лёжа в положение стоя вызывает аномально большое увеличение частоты сердечных сокращений.

«Роману Йози поставили диагноз POTS (синдром постуральной тахикардии) ближе к концу сезона-2024/2025. С тех пор он проходит лечение и чувствует себя исключительно хорошо. Мы согласны с Романом, что при постоянном успешном лечении он сможет вернуться на лёд в следующем сезоне-2025/2026 и продолжить свою элитную хоккейную карьеру. Мы с нетерпением ждём встречи с Романом в начале тренировочного лагеря этой осенью», — цитирует Тротца пресс-служба клуба.

Симптомы заболевания включают в себя головокружение, проблемы с мышлением, нечёткость зрения, слабость.