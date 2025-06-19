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«Чикаго» подписал контракт с нападающим Райаном Донато на $ 16 млн

«Чикаго» подписал контракт с нападающим Райаном Донато на $ 16 млн
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«Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с нападающим Райаном Донато общей суммой на $ 16 млн. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на четыре сезона с кэпхитом $ 4 млн.

29-летний форвард мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля. В прошедшем сезоне Донато стал лучшим снайпером «Чикаго», забив 31 гол, что является его лучшим личным результатом в НХЛ, и занял второе место с лучшими в карьере 62 очками в 80 играх в сезоне.

Выбранный «Бостон Брюинз» во втором раунде драфта НХЛ 2014 года, Донато набрал 227 (108+119) очков в 483 играх регулярного сезона за «Брюинз», «Миннесоту Уайлд», «Сан-Хосе Шаркс», «Сиэтл Кракен» и «Чикаго», а также сделал две передачи в 19 играх плей-офф.

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