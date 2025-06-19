Двукратный обладатель Кубка Гагарина: «Локомотив» сыграл бы лучше «Эдмонтона» в финале КС

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о победе «Флориды Пантерз» в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» и заявил, что ярославский «Локомотив» смог бы оказать более достойное сопротивление чемпиону НХЛ.

— Как думаете, за счёт чего «Флорида» стала чемпионом второй раз подряд?

— Во-первых, состав. Лидеры остались. Было два-три изменения. По ходу сезона укрепились списанным со счетов Маршаном, но, как выясняется, этот парень умеет до сих пор хорошо играть, свои навыки он продемонстрировал в финале. Во-вторых, конечно, игра вратарей. Бобровский, разумеется, в плане ментальности, отзывов тренера, отзывов партнёров, оправдывает доверие. Вечный двигатель, он своей игрой заставляет восхищаться. В то же самое время восхищение приводит к тому, что он показывает сумасшедший уровень игры в воротах.

— Как считаете, у обладателя Кубка Гагарина «Локомотива» были бы шансы обыграть чемпиона НХЛ?

— Я считаю, да (смеётся). Думаю, что точно бы сыграли лучше «Эдмонтона», — цитирует Потапова «Спорт день за днем».