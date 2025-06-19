Рыбин рассказал, что помогло «Флориде» выиграть второй Кубок Стэнли подряд

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли. В финальной серии «пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах и второй сезон кряду стали обладателями главного трофея НХЛ.

«Флорида» сохранила чемпионский костяк и точечно усилилась — это и стало ключом к победе. Опытные хоккеисты вроде Брэда Маршана не подвели: они показали достойную статистику и внесли весомый вклад в успех команды. Думаю, что и в следующем сезоне «пантеры» снова будут среди фаворитов», — цитирует Рыбина LiveResult.ru.

«Пантерз» установили уникальное чемпионское достижение в XXI веке в НХЛ. Американская организация стала первой франшизой в этом 100-летии, которой удалось выиграть первое и второе чемпионства в клубной истории в течение двух лет подряд.