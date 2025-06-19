Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг анонсировал детско-юношеский турнир с возможным участием Канады и США.

«На сегодняшний день мы обсуждаем турнир по детско-юношескому хоккею. Мы приглашаем наших коллег из Канады, США и других стран. Рассматриваем возможность сыграть эти матчи в Москве, Сочи, возможно это сделать в Турции или Дубае. В нынешней ситуации мы находим разные возможности, видим, как хоккей популяризируется», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Ротенберг рассказал, что в следующем сезоне сосредоточится на работе с детьми после ухода с поста главного тренера СКА.