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Роман Ротенберг анонсировал детско-юношеский турнир с возможным участием Канады и США

Роман Ротенберг анонсировал детско-юношеский турнир с возможным участием Канады и США
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг анонсировал детско-юношеский турнир с возможным участием Канады и США.

«На сегодняшний день мы обсуждаем турнир по детско-юношескому хоккею. Мы приглашаем наших коллег из Канады, США и других стран. Рассматриваем возможность сыграть эти матчи в Москве, Сочи, возможно это сделать в Турции или Дубае. В нынешней ситуации мы находим разные возможности, видим, как хоккей популяризируется», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Ротенберг рассказал, что в следующем сезоне сосредоточится на работе с детьми после ухода с поста главного тренера СКА.

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