Голубев рассказал, как Морозов и Зарипов косвенно повиляли на формирование его стиля игры

Нападающий «Барса» Денис Голубев рассказал, как сформировалась его жёсткая силовая манера игры и как на это косвенно повлияли такие лидеры «Ак Барса» как Данис Зарипов и Алексей Морозов.

– Чем вызвана ваша силовая и бойцовская манера игры?

– Когда приходил в «Ак Барс», то сами понимаете, кто играл в первых трёх тройках: Морозов, Зарипов, Капанен, Иммонен, Песонен, Обухов – большие мастера. Эти места были заняты, поэтому я мог пробиться лишь в четвёртое звено. Там выходили молодые ребята, которые много боролись и толкались на льду. К черновой работе я всегда нормально относился, отсюда и возник такой стиль игры.

– Игроков вашего плана сейчас меньше?

– Не сказал бы. Да, процесс не стоит на месте, хоккей тоже меняется. Но в каждой команде должен быть игрок, который способен завести команду силовыми приёмами, драками и умением залезть под кожу. К тому же площадки стали уже, поэтому идти в силовую борьбу сейчас легче, — цитирует Голубева «БИЗНЕС Online».