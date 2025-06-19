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Главный тренер «Нефтехимика» Гришин назвал одну из проблем КХЛ в последние годы

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин назвал одну из проблем КХЛ в последние годы
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин заявил, что в рынок игроков в Континентальной хоккейной лиге небогатый, и клубам непросто найти подходящего хоккеиста.

«Одна из бросающихся в глаза проблем в КХЛ в последние годы — не такой обширный рынок игроков, не очень богатый, как хотелось бы. Есть запросы по определённому типу игрока, но в лиге его не получается найти. Поэтому где-то рискуем, пробуем ребят из ВХЛ, которые себя хорошо зарекомендовали. Даём им шанс проявить себя. Они, кстати, потом не теряются в КХЛ, как правило. Доходчивый пример — Андрей Белозёров, который в Нижнекамск тоже из «вышки» приехал. Я думаю, что это тоже определённый тренд. Мы видим, что каждый сезон по несколько игроков из ВХЛ заходят в КХЛ», — цитирует Гришина «Татар-Информ».

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