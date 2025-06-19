«Это полный ноль». Касатонов жёстко раскритиковал ИИХФ за недопуск России на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов раскритиковал Международную федерацию хоккея за недопуск России на турниры. Ранее было подтверждено, что сборная Франции по хоккею заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«О какой федерации хоккея тут можно говорить? Реально уже дискредитируют нашу сборную. Если нас ставят в мировом рейтинге на первом месте и не допускают, это уже даже не бред… Это понять в здравом уме невозможно. Все едут на Олимпиаду за титулами, а мы просто не едем. Все наши сильнейшие хоккеисты хотят поехать на Олимпийские игры. Я в этом уверен.

Пока в расцвете сил, хочется узнать, на что ты ещё способен. Овечкину уже 40 лет, Бобровскому — 36, Малкину — 38. Ребята уже возрастные, но все хотят ещё сыграть и побиться за золото. Международная федерация хоккея сегодня — это полный ноль. Там даже разговаривать не с кем. Есть реальная одна сила — это НХЛ. Она имеет рычаги и всё остальное. Но они пошли по другому пути. Хотят быть и с теми, и с другими. Когда тот же Овечкин побил рекорд, всё работало на имидж всей лиги и на имидж «Вашингтона». Сейчас другая ситуация», — цитирует Касатонова «Советский спорт».