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«Это полный ноль». Касатонов жёстко раскритиковал ИИХФ за недопуск России на Олимпиаду

«Это полный ноль». Касатонов жёстко раскритиковал ИИХФ за недопуск России на Олимпиаду
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов раскритиковал Международную федерацию хоккея за недопуск России на турниры. Ранее было подтверждено, что сборная Франции по хоккею заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«О какой федерации хоккея тут можно говорить? Реально уже дискредитируют нашу сборную. Если нас ставят в мировом рейтинге на первом месте и не допускают, это уже даже не бред… Это понять в здравом уме невозможно. Все едут на Олимпиаду за титулами, а мы просто не едем. Все наши сильнейшие хоккеисты хотят поехать на Олимпийские игры. Я в этом уверен.

Пока в расцвете сил, хочется узнать, на что ты ещё способен. Овечкину уже 40 лет, Бобровскому — 36, Малкину — 38. Ребята уже возрастные, но все хотят ещё сыграть и побиться за золото. Международная федерация хоккея сегодня — это полный ноль. Там даже разговаривать не с кем. Есть реальная одна сила — это НХЛ. Она имеет рычаги и всё остальное. Но они пошли по другому пути. Хотят быть и с теми, и с другими. Когда тот же Овечкин побил рекорд, всё работало на имидж всей лиги и на имидж «Вашингтона». Сейчас другая ситуация», — цитирует Касатонова «Советский спорт».

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