Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Потапов усомнился в физическом состоянии игроков «Флориды» после трёх финалов КС подряд

Потапов усомнился в физическом состоянии игроков «Флориды» после трёх финалов КС подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов выразил опасение физическим состоянием игроков «Флориды Пантерз», которые добирались до финала Кубка Стэнли три сезона подряд.

«Я удивлён, что «Флорида» второй год подряд играет с такими травмами. Все, наверное, слышали, что Ткачук выступал с серьёзной травмой, у него был разрыв приводящей мышцы. Хоккеисты поймут. Даже маленькое растяжение приводящей — это когда внутреннюю часть бедра разрезают ножом, а у него был разрыв. Стоит догадываться, какие обезболивающие он принимал. Там его сшивали, чтобы он вышел на второй матч. Второй год подряд залезают далеко. Я не знаю, что будет с ними в следующем сезоне. Такое ощущение, что их хватило на этот сезон только», — цитирует Потапова «Спорт день за днем».

Материалы по теме
Двукратный обладатель Кубка Гагарина: «Локомотив» сыграл бы лучше «Эдмонтона» в финале КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android