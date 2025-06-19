Потапов усомнился в физическом состоянии игроков «Флориды» после трёх финалов КС подряд

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов выразил опасение физическим состоянием игроков «Флориды Пантерз», которые добирались до финала Кубка Стэнли три сезона подряд.

«Я удивлён, что «Флорида» второй год подряд играет с такими травмами. Все, наверное, слышали, что Ткачук выступал с серьёзной травмой, у него был разрыв приводящей мышцы. Хоккеисты поймут. Даже маленькое растяжение приводящей — это когда внутреннюю часть бедра разрезают ножом, а у него был разрыв. Стоит догадываться, какие обезболивающие он принимал. Там его сшивали, чтобы он вышел на второй матч. Второй год подряд залезают далеко. Я не знаю, что будет с ними в следующем сезоне. Такое ощущение, что их хватило на этот сезон только», — цитирует Потапова «Спорт день за днем».