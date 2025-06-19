«Здесь будут жить две команды». Гендиректор «Авангарда» рассказал о ремонте СКК Блинова

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков рассказал о масштабном ремонте знакового объекта для Омска — «СКК им. В. Блинова». Это первая крытая арена «Авангарда» в Омске, где клуб проводил домашние матчи с 1987 по 2007 годы. После переезда «Авангарда» на «Арену Омск» в СКК играла волейбольная «Омичка», а с 2016-го СКК не эксплуатировался.

«Мы начинаем отсчёт безвозвратного восстановления знакового объекта для Омска — «СКК им. В. Блинова». Безусловно, мы хотим, не перечёркивая опыт прошлого, двигаться в современную жизнь. Хочется совместить дух этого дворца с тем, чего сейчас требует индустрия, регламент, да сама жизнь. Уникальная история в том, что здесь почти всё происходит онлайн. Демонтаж конструкций идёт параллельно с разработкой дизайн-проекта, постоянно появляются новые идеи, вводные, хочется много чего успеть. При этом у нас очень ограниченный срок, задача амбициозная: хотим уже в этом году начать эксплуатировать СКК.

Здесь будут жить две команды — хоккейные «Омские Крылья» и волейбольная «Омичка». По своим потенциальным аудиториям оба клуба давно переросли те места, где они сейчас играют. За три года, что я живу в Омске, меня постоянно спрашивали — когда вернётся жизнь в СКК Блинова. И сейчас я испытываю такой трепет, особенное возбуждение от причастности к тому, что здесь происходит. Место действительно намоленное, я изучил этот вопрос. И очень здорово, что сейчас получилось приступить к работам. Нужно отдать должное энергии, мощи и масштабу руководителя «Авангарда» Евгения Кожевникова, именно с его инициативы всё началось. Разумеется, при поддержке руководства Омской области. Реконструкцию СКК проводит ХК «Авангард» в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Это будет универсальная площадка, которую мы хотим насытить жизнью максимальное количество дней в году: концерты, выставки, мероприятия. Словом, всё то, что должен сейчас уметь принимать современный дворец на 5,5-6 тыс. зрителей.

Желание всё сделать очень деликатно, сохранить облик, ведь это уникальный памятник советскому конструктивизму. Объект основательно сделан внутри, красив внешне, поэтому многие вещи требуют лишь косметического вмешательства. Это именно ремонт, а не реконструкция, глобальных изменений в проекте не будет. Заменим фасадное стекло, привнесём новые технологии, внутри заменим всю начинку из коммуникаций, кресел и всего, с чем соприкасается пользователь», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.