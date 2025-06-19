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Гендиректор «Авангарда»: даже говорить о сносе СКК в Омске было невозможно и неправильно

Гендиректор «Авангарда»: даже говорить о сносе СКК в Омске было невозможно и неправильно
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков рассказал, почему было принято решение о масштабной реконструкции легендарного «СКК им. В. Блинова».

«Взялись за этот проект именно потому, что захотели вернуть Омску этот дворец. Снести проще всего, но это всегда утрата. Нам показалось, что даже говорить об этом невозможно и неправильно. С особыми сложностями не столкнулись, тут самое трудное — это график, динамика работы. Дай бог, нам хватит сил и возможностей сделать всё в срок, каких-то больших препятствий мы тут не видим. Да и поддержка есть на всех уровнях.
Из хоккейной в волейбольную арена сможет трансформироваться за шесть-восемь часов, с современными технологиями это вообще не проблема, к тому же у нас есть удачный опыт «G-Drive Арены». Хоккейная коробка будет канадского размера», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«СКК им. В. Блинова» — это первая крытая арена «Авангарда» в Омске, где клуб проводил домашние матчи с 1987 по 2007 год. После переезда «Авангарда» на «Арену Омск» в СКК играла волейбольная «Омичка», а с 2016 года СКК не эксплуатировался.

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